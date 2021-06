Proč ženy přitahují starší muži

Možná už jejich fyzička není to, co bývala, a už nemají tolik sil jako ve třiceti. V čem mají ale výhodu, je jejich postavení na pracovním trhu. Pokud mají dobrou práci, pak jsou ve svém oboru již více než 30 let a pravděpodobně za to budou dobře ohodnoceni. Nemusí brát miliony, stačí, když budou mít pravidelný příjem a budou vědět, jak s financemi naložit.