Proč se některým ženám chce po sexu plakat

Milování je sice příjemná aktivita, avšak nelze spoléhat na to, že lusknutím prstu vyléčí všechny vaše niterní bolesti a trable. Pokud procházíte psychicky náročným obdobím, sužuje vás deprese nebo úzkost, pak je pravděpodobné, že se vaše rozpoložení promítne také do milování.

Pokud si myslíte, že postkoitální dysforií trpíte, rozhodně se vyplatí, když o svých pocitech budete před partnerem otevřeně hovořit. Možná vám pomůže, když vás po sexu bude hladit a povídat si s vámi, možná budete toužit po klidu a samotě. Pamatujte, že v tomto ohledu je důležité pouze to, aby nepříjemné pocity co nejdříve odezněly.

I když by se mohlo zdát, že pláč po sexu je ryze ženskou doménou, opak je pravdou. To alespoň naznačuje výzkum zveřejněný v Journal of Sex and Marital Therapy, kterého se zúčastnilo 1208 mužů. Z výsledků studie jasně vyplynulo, že 41 % mužů zažilo po sexu chvíli, kdy jim bylo do pláče, a dokonce 20 % účastníků přiznalo, že k takové chvíli došlo v uplynulých čtyřech týdnech.