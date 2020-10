Přichází tzv. cuffing season nebo také sezona dočasných vztahů

„Někdy to, co říkáme, že chceme, není kompatibilní s tím, co doufáme, že zažijeme,” říká terapeutka Francisová a dodává, že mnoho žen spíše než krátkodobý vztah upřednostňuje hluboké emocionální spojení.

Na druhou stranu nebuďte zklamaná, když vaše city neopětuje. Oba jste si na začátku cuffing season určili hranici a narovinu si řekli, jak váš vztah bude vypadat. To, že jste se do partnera zamilovala, neznamená, že on se zamiloval do vás.