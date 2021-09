Poradna: Spory ohledně rodinného rozpočtu

Pokud jde o příjmy, mohli bychom reprezentovat republiku jako průměrná česká rodina. Jsme pár středního věku a máme dvě dospívající děti školou povinné. Bydlíme v panelákovém bytě 3+kk, který nám ale neříká pane. Naše platy jsou průměrné příjmy dvou průměrně středoškolsky vzdělaných lidí. Podle tabulek šedý střed se vším všudy. Jestli je ale naše běžná životní realita průměrně uspokojující, tak si neumím představit, co je potom sešup k finančnímu dnu. Musíme šetřit každou kačku i proto, že si svůj byt budeme muset koupit do osobního vlastnictví. Dáme za něj samozřejmě méně, než za kolik se dnes byty prodávají. Ale i tak to pro nás představuje ohromnou částku. Navíc náš panelák je skoro padesát let starý a pěkně zchátralý. Mám hrůzu z toho, čím ho podepřeme, až se začne bortit. Každý vidí jen tu účetně výhodnou koupi, ale problémy, které hrozí, už tolik nevnímá. Naši kluci, zdatní puberťáci, rostou snad centimetr týdně a cpou se jak nezavření. To je nejspíš jediný ukazatel, ve kterém je naše rodina nadprůměrná. Někdy se mi zdá, že by bylo nejlepší vařit v prádelním hrnci. A polévá mě studený pot, když slyším zas o nějakém dalším zdražování, což v poslední době zní skoro ze všech stran. V noci pak zoufale přemítám, jak s penězi vyjdu. Spory o ně probíhaly u nás vždycky. Můj manžel je chvílemi až chorobně šetrný. O každou korunu na domácnost ho musím prosit a hádat se s ním. Ty hádky mi připadají únavné a ponižující. Zvlášť v poslední době. Tvrdí, že utrácím, a on je jediný člověk v rodině, který umí spořit. Šetřit umí, to musím uznat. Ale úspory pak dokáže utratit bez ohledu na to, co je důležité nebo co má vyšší prioritu. Potřebovala jsem například kluky obléct a obout na zimu. To jsou vždycky velké položky. U manžela to neprošlo. Prý je to zbytečný přepych. Ve stejnou dobu však koupil druhou barevnou televizi, prý „pro rodinu“. A kluci přepycháři chodili zatím v botách, které jim začínaly být malé, a rukávy bund měli div ne k loktům. Manžel čeká, že budu nadšeně projevovat radost nad jeho úžasnými koupěmi a budu mu vděčná za jeho velkorysost. Já jsem z nich spíš pravidelně na mrtvici. Manžel mě obviňuje, že špatně hospodařím, a já jeho, že málo vydělává, na rodině šetří a kupuje zbytečnosti. Jsem z věčného přemítání, jak všechno zaplatím, už dost unavená a z hádek vyčerpaná. Snažím se šetřit na všem, ale deprimuje mě, když vidím, jak naše hospodaření vede spíš k bankrotu než k nějakým pozitivním změnám. Nechápu, jak to zvládají jiné rodiny. Chtěla bych naši situaci změnit, ale nevím jak.