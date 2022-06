Poradna: Když se ze vztahu stane jedna velká nuda

Do té doby jsme měli oba spoustu zájmů a společenských aktivit. Manžel mi imponoval hlavně proto, že byl velmi aktivní a zábavný. Seznamoval mě se svými přáteli a nikdy jsme se nenudili. Stále se něco dělo. S narozením dítěte pro mě všechno skončilo. Ale pro něho se nezměnilo nic. Věnoval se maximálně své práci a ve volném čase svým zálibám. Mě umístil do domácnosti, kuchyně a k plenkám. Sotva kluk trochu odrostl, tak aby s námi mohl někam jezdit, začal manžel podnikat. Od té doby se doma nevyskytoval prakticky vůbec. Ale abych byla spravedlivá, přestal mít čas i na kamarády a na koníčky. Pokud si nějaký vyšetřil, nevěnoval ho nám, ovšem ani kamarádům. Věnoval ho společenským aktivitám, které souvisely s jeho podnikáním. Stále jsem doufala, že začneme žít zase spolu, a ne jen vedle sebe, až se jeho podnikání zaběhne. To jsem se však pořádně spletla. Protože nepřicházelo nic. Naším, respektive mým největším problémem byla a je jedna obrovská setrvalá nuda. Přináší ji hlavně únavný a neustálý kolotoč starostí o děti i o rodinu. Když živitel přijde domů, vezme si beze slova večeři k televizi a nikdo ho nesmí rušit. Pak se věnuje mobilu a vypadá to, jako kdyby se učil nazpaměť všechny zprávy za celý den. Posléze vleze do postele s knihou a záhy usne. To vše stále mlčky. Děti pořád odhání jako nějaký obtížný hmyz. Zpočátku jsem se snažila zavádět téma a švitořit. Ale z něj vyzařoval jen naprostý nezájem. To mě nakonec odradilo a už také mlčím, stejně jako on. Stačí však, aby zavolal zákazník. Manžel najednou obživne a vesele s ním pohovoří. S kdekým je žoviálně hovorný, ale doma je zábavný jako hrob. Ušetřila jsem na dovolenou u moře a hodně jsem si od toho slibovala. Romantika se však nekonala. Zase nuda a ticho. Se závistí jsem pozorovala manžele důchodového věku, jak se vodí za ruku, baví se spolu, stále něco podnikají a večer chodí tančit. Se sexem je to úplně stejné. Jednou měsíčně se z manželovy iniciativy odehraje cosi, co lze těžko nazvat milováním. A to mě opravdu začíná urážet. Matka mi říká, ať se s tím smířím, protože manželství je prý vždycky nuda. Já se s tím ale rozhodně smířit nechci. Odmítám být pohřbená za živa. Vím, že mám právo chtít víc. Jenže nevím, jak toho dosáhnout. Řešením může být třeba výměna muže. V tom mi ale zatím brání moje starosvětská křesťanská výchova.