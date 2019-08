Poradna: Jak lépe komunikovat s partnerem, který vše chápe jako útok

Dobrý den, téměř všude se to hemží radami, jak je důležité v partnerském vztahu umět komunikovat. Jenomže jak komunikovat s člověkem, jenž všechny pokusy chápe jako útok, který neustále odráží?

Pro příklad:

1. Potěšilo by mne, kdybychom...

No mne by také potěšilo, kdybychom (zde dosadí něco jiného), a neříkám ti to... A to je právě chyba. Já přece nemůžu vědět, co máš v hlavě... Psychologové radí, že partneři si musí svá přání navzájem říkat. Tak já asi nezapadám do těch psychologických tabulek, no. Ty bys měl sám poznat, co potřebuji.

2. Mám tě moc rád, vážím si tě, ale vadí mi na tobě jedna určitá drobná věc. Potěšilo by mne, kdyby ses pokusila ji změnit...

Ty na mně zas něco vidíš. Tak si najdi nějakou jinou, třeba bude lepší než já. A mně na tobě taky vadí spousta věcí a mlčím...

Které například? Pojďme si o tom promluvit, třeba to můžu změnit. To už jsem ti říkala vícekrát... Tak to řekni ještě jednou. To by stejně nemělo smysl.