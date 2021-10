Podle čeho poznáte, že máte vedle sebe toho pravého

Rozpoznat dobré či špatné vztahové vlastnosti bývá o to těžší, pokud člověk zatím nebyl v dlouhodobějším vztahu. Kolik toho máte obětovat pro druhého? Jak moc vadí, že se vaše zájmy neshodují? A co když se hodně hádáte? To jsou jen některé z otázek, které mohou tížit vaši mysl.

Odborníci radí zaměřit se na několik vybraných zásadních příznaků, podle kterých je snadné rozpoznat, že je osoba po vašem boku ta pravá.

Shoda uprostřed

Klíčem každého úspěšného vztahu je umění kompromisu, říká pro Independent vztahová psychoterapeutka Kate Moyleová.

„Je třeba si uvědomit, že vždy vznikne nějaká hádka nebo tření mezi potřebami osob, kterých se to týká. Neměli bychom nikdy očekávat, že vše kolem vztahu bude hned dokonale sladěno nebo vyřešeno,“ upozorňuje.

Způsob, jakým budete s partnerem ochotni a schopni dosáhnout kompromisu, je proto podle odborníků ukazatelem toho, jak dobře se k sobě hodíte.

Spokojenost sama se sebou

Správná osoba po vašem boku vám umožní být sebevědomou osobností, vysvětluje vztahový kouč James Preece. „Uklidní vás, složí komplimenty a dá najevo, jak jste úžasní,“ dodává.

Pokud naopak neustále pochybujete a zvažujete, zda je něco správně, je to rudá vlajka, která značí možné potíže.

Dobrý posluchač

Dobrý společník po vašem boku bude pozorně naslouchat všemu, co řeknete, bez ohledu na to, jak nudné mu to může připadat.

„Znamená to, že možná bude poslouchat často stížnosti na kolegy nebo práci, důležité ale je, že se cítíte vždy vyslechnuti. Což má být oboustranné,“ říká Moyleová.

Podobné základní hodnoty

Nemusíte mít naprosto shodné zájmy jako potenciální životní partner, někdy je dokonce výhodné mít některé zcela odlišné – budete mít alespoň o čem mluvit.

Jak ale Preece dodává, pokud chcete dlouhodobý vztah, musíte se ujistit, že v základních potřebách jdete stejným směrem a vidíte základní hodnoty stejnou optikou. „Jste a budete tým, musíte být v tom důležitém na stejné vlně,“ dodává.

Zdravá diskuze

Jak již bylo mnohokrát napsáno, hádky nemusí být automaticky špatná věc. Ve skutečnosti záleží na tom, jak je pojmete. Pak mohou být klidně i běžnou součástí dlouhodobého partnerství, tvrdí Moyleová.

„Každá diskuze nemusí být nutně nepříjemným argumentem. Pokud jste se správnou osobou, naučíte se vyjádřit protichůdné nebo odlišné názory, aniž by to vztahu ublížilo,“ vysvětluje.

Rodina a přátelé to vidí „dobře”

Může to znít trochu divně, a ne vždy to musí být pravidlo, ale když se váš protějšek zalíbí vaší rodině i přátelům, je to dobré znamení. „Blízcí lidé kolem vás umí být skvělými soudci charakteru vašeho partnera (partnerky) a pravděpodobně znají i vás mnohem lépe než vy sami,“ říká Preece.

Kouzlo maličkostí

Gesta ve vztahu nemusejí být velkolepá, aby se dala označit za romantická. Ve skutečnosti jsou to maličkosti, které jsou mnohem důležitější.

„Nemusíte utrácet horentní sumy nebo protějšek rozmazlovat, aby věděl, že na něj stále myslíte. I šálek čaje či kávy ráno do postele či příprava večeře, když přijdete pozdě večer z práce, umí dělat doslova divy,“ popisuje Moyleová.