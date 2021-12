Podle čeho poznat, že nejste vztahový typ

Život není jednoduchý a být sám je nuda. Spousta lidí se i proto snaží najít k sobě někoho, s kým bude život zábavnější a pohodovější. Jenže ne vždy se dílo povede a dotyčný je ve vztahu spokojenější než bez něj.

Dělat něco jen proto, že se to má, je možná v určitých ohledech záslužné, ale kýžený výsledek to nepřinese. Někteří lidé prostě nejsou uzpůsobeni pro vážné vztahy. Někteří trvale, někteří dočasně. Co když mezi ně patříte i vy?

Vztahy pro vás nejsou prioritou

Říkali vám bývalí partneři, že jste je nikdy neupřednostňovali před vlastními potřebami? Pak na tom asi něco bude.

Lidé ve vztahu mají obecně tendenci v mnohém upřednostňovat svého manžela či manželku. Pokud jste nikdy podobnou potřebu neměli, možná opravdu nejste vztahový typ, říká pro server Yourtango vztahová koučka Ossiana Tepfenhartová.

Máte nastavenou vlastní rutinu, kterou nechcete měnit

Určitá rutina a životní styl jsou důležité, ale je to první věc, kterou je možné změnit, pokud dojde na vztah. Budete totiž muset nejspíš udělat kompromis, aby fungoval. Pokud se vám do toho nechce, je to známka toho, že nejste vztahový typ.

Oddanost někomu vás děsí

Děsí vás představa být připoutaný (připoutaná) k jediné osobě? Často míváte pocit, že někde „za rohem“ čeká někdo lepší? Pokud ano, buďte k sobě i potenciálnímu partnerovi upřímní a řekněte mu to.

Jste vůči opačnému pohlaví přehnaně podezřívaví

Myslíte si, že všichni muži jsou stejní a jde jim jen o jedno? Nebo, že všechny ženy jsou potvory neschopné věrnosti? Možná vás k tomu vedou osobní nepříjemné zkušenosti z předchozích vztahů, ale pokud se této myšlenky nezbavíte, další vztah se opět brzy stane minulostí.

Do vztahu vložíte málo, ale čekáte hodně

Hledáte si partnera či partnerku, nebo jen někoho, kdo vám uklidí, navaří, zaplatí účty a k tomu přidá pár chvilek sexu? To druhé v opravdovém vztahu málokdy najdete. Jakmile budete do čehokoli vkládat minimum a čekat, že ten druhý dodá zbytek, nikdy to nebude dlouho fungovat.

Nevidíte ve vztahu žádný smysl

V čem je smysl vztahu? Pokud na to neumíte odpovědět sami sobě, pak je asi lepší, když budete sami.

Nerozumíte jiným lidem

Cítíte se naštvaní či vzteklí, když vás lidé v něčem odmítají nebo nechápou vaše komplimenty? Možná si s nimi jednoduše nerozumíte a je tak lepší být sám (sama).

Začnete se brzy nudit

„Znám spoustu lidí, kteří jednoduše nejsou pro vztah stvoření, a proto se v něm začnou brzy nudit. Je pravda, že mnoho mužů i žen se jednoduše nechce k někomu trvale vázat nebo jen potřebují v životě rozmanitost, aby byli šťastní,“ dává příklad Tepfenhartová.

Cítíte se vyhořelí