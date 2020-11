Pět způsobů, jak láska ovlivňuje naše chování

Existuje vědecké vysvětlení pro to, proč se během nového vztahu cítíme šťastní. Vědci z Albert Einstein College of Medicine v New Yorku zkoumali vysokoškolské studenty a zjistili, že zamilování aktivuje v mozku nervový systém stejně intenzivně, jako se to děje při užívání kokainu. Takže pokud máte pocit, že jste přímo závislí na svém partnerovi, nejste tak daleko od pravdy.