Pět varovných příznaků, že vztah selhává

Pokud je vztah již delší dobu plný hádek, obviňování či přímých urážek, případně ho narušila nevěra, je poměrně logické, že to může značit jeho konec.

„Pokud si ale i tak nemají dva lidé co říct, značí to nekompatibilní vztah, který nemá budoucnost,“ varuje Bloomfieldová.

Přemýšlíte někdy, jaký by byl život, kdybyste opustili současného partnera či partnerku nebo chodili s někým jiným? Snít o různých životních scénářích není na škodu, i když jednat podle nich není vždy dobrý nápad.

„Všichni si nějak představujeme svou budoucnost a je dobré si připomínat, co je pro nás dobré a co chceme. Ale je třeba si uvědomit, zda to jde skloubit s aktuálním vztahem,“ nabádá poradkyně.