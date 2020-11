Nereálná vztahová očekávání, která ničí mnohá manželství

Stejně jako se odnepaměti vyvíjejí lidské vztahy, vyvíjejí se i různé genderové stereotypy a představy o tom, co by měl partner či partnerka splňovat, dělat atd. Podobné názory a očekávání ale bývají málokdy shodné s realitou a vztahům ve výsledku škodí, pokud si o nich nejsou manželé schopni povídat a ve svých představách dělat kompromisy.

Co se týče sexu, jde o velmi ožehavé téma, jelikož málokdy mají partneři stejnou, nebo alespoň podobnou představu o tom, jak bude sex v manželství vypadat.

Je tak více než pravděpodobné, že po svatbě nebude sex na pořadu každého večera, jakkoli se to na počátku vztahu zdálo jako běžná věc, která se nikdy nezmění.

Čím menší pak jeden či oba z partnerů projevují zájem o sex, o to větší pocit frustrace a odcizení nastává, pokud si o tom nebudou schopni promluvit.

Lišit už se může i základní pohled na lásku jako takovou a její projevy. Co když bude jeden z manželů očekávat každodenní doteky a polibky, ale ten druhý tomu příliš neholduje? A co když žena bude mít představu, že bude každý den dostávat malé dárky, ale manžel o tom „neví”?

Základem je neočekávat a doufat, ale raději přímo zjistit, co ten druhý opravdu chce.

Představa „rozdělení” mužských a ženských prací v domácnosti často vyplývá z toho, co vidíme ve své rodině. Jenže to, že otec spravoval auto, střechu a vše ostatní, ještě neznamená, že to bude dělat i manžel.