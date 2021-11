Nejčastější ukazatelé toho, že je váš vztah na pokraji vyhoření

Jakmile ale ztratíte chuť s partnerem o čemkoliv diskutovat, znamená to, že do vztahu nechcete investovat ani špetku energie. Možná intuitivně cítíte, že vztah je u konce. Možná se snažíte vyhnout hádce nebo nepříjemné slovní přestřelce. Obě varianty ale naznačují, že vztah není v pořádku.

Zkuste si tedy sáhnout do svědomí a vybavte si, zda s partnerem „počítáte“ do budoucna. Pokud se ve vašich představách dotyčný muž neobjevuje, pravděpodobně víte, co to znamená.