Názory na sex při menstruaci se velmi liší

Někteří experti tvrdí, že pohlavním stykům se při menstruaci častěji oddávají ženy sexuálně nadprůměrně aktivní a náruživé. Neexistuje však výzkum, který by něco takového objektivně dokazoval. Ani klinické zkušenosti většiny sexuologů nic podobného nenaznačují.

U jiných je tomu naopak. Překrvení a s ním související hormonální i psychologické změny u nich vyvolají přecitlivělost, která vede k tomu, že jim je pohlavní styk v této době nepříjemný nebo pro ně může být i bolestivý. A to nemluvím o tom, že je pro řadu z nich nepřijatelný i z estetických důvodů.

Je to zřejmě dané vyplavením přenašečů mozkových vzruchů, tedy hormonů, jako jsou endorfiny, oxytocin nebo dopamin. Také ženy, které mívají při menstruaci bolestivé stahy dělohy, často tvrdí, že sexuální styk u nich tyto bolestivé stahy výrazně tlumí.

Hodně lidí se domnívá, že pokud budou partneři souložit v této době, nemůže žena otěhotnět. Bohužel může, i když pravděpodobnost, že k něčemu takovému dojde, je velice, velice nízká. Muž by měl v každém případě použít při pohlavním styku v době ženiny menstruace kondom. Nejen kvůli eliminaci tohoto rizika, byť minimálního, ale hlavně z hygienických důvodů.

V tomto období přece jenom hrozí větší nebezpečí přenosu pohlavních patogenů, případně dalších infekcí. A to tím spíš, pokud jde o pohlavní styk mezi náhodnými nebo neznámými partnery.

Občas se stane, že si žena zapomene vyjmout z pochvy menstruační tampon. To představuje určité nebezpečí. Tampon se totiž může uložit, nebo dokonce přitisknout k sliznici v zadní klenbě poševní. To zkomplikuje jeho odstranění, ženu může po určité době dráždit, případně vyvolá v pochvě zánět.

A to nemluvím o případech, kdy si i v tomto pro ženu citlivém období vynucuje styk hrozbami, vydíráním, nebo dokonce silou. Pak jde o trestný čin vydírání. Zákony to hodnotí stejně jako v jiných případech, tedy bez ohledu na to, jestli žena má nebo nemá měsíčky. Pohlavní styk musí být zkrátka dobrovolný a musí s ním souhlasit oba partneři.