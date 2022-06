Naučte se vyzařovat lásku a vneste si do života více radosti

Kdo vyzařuje lásku? Malé děti. Tyto nevinné uzlíčky štěstí v nás automaticky probouzejí ty nejněžnější pocity. Podobné je to třeba u štěňat. I u nich se lidé tak nějak samozřejmě rozplývají a jsou v jejich blízkosti spokojení a usměvaví. Jejich bezpodmínečná láska je dar.

Co se takovou zářivou lásku naučit vyzařovat i jako dospělý člověk? Jde ale vůbec výrazněji zredukovat všechny ty pocity strachu, nejistoty, nedůvěry nebo hněvu, které nás poslední roky obklopovaly spolu s dalšími nepříjemnostmi v našich životech?

Koučka Jean Waltersová z amerického St. Louis během své více než 35leté praxe získala jasný náhled na to, že to jde. A to samé říká i svým klientům – spolu s malými radami, jak toho docílit.

Usmívejte se na každého – bez výjimek

„Každý den venku chodím a na všechny se usmívám. Zábavné na tom je, že 99,9 procenta lidí, na které se usměju já, se usměje nazpátek – a někteří mi dokonce popřejí krásný den. Někdy je to náročnější, ale pokud to myslíte upřímně, ostatní to poznají a odhalí své nitro a přidají se k vám,“ nabádá odbornice, jak přistoupit k prvnímu jednoduchému kroku, který nás nic nestojí.

Myslete pozitivně

Chcete žít pohodový a radostný život? Pak mu jděte naproti a začněte svůj den pozitivními myšlenkami a vděkem.

Naučit se být vděčný i za malé každodenní radosti, které vám vykouzlí úsměv na tváři, je mnohem důležitější a obohacující, než se může na první pohled zdát.

Hledejte krásu všude kolem

Zapomeňte na negativa a připomeňte si, jak je život úžasný. Klidně si zaveďte deník, kam si budete zapisovat všechno, co vám v životě udělalo radost. Připomenout si to můžete kdykoli, když vás přepadne smutek.

Vyzařujte pozitivní světlo

„Vyzařovat pozitivno je přirozený stav, který vychází z lásky. Stejně jako spokojená miminka se i my dospělí chceme a můžeme usmívat, chichotat se a sdílet lásku. Zkuste to třeba tak, že každý den uděláte jeden laskavý čin. Může to být jednoduché gesto, jako pustit před sebe někoho ve frontě, pomoci někomu s nákupem, udělit kompliment nebo třeba jen někomu poděkovat,“ popisuje na svém blogu Waltersová.

Užívejte si a smějte se hloupostem

„Život jako takový je třeba brát jako vesmírný vtip – pak se totiž uvolníte, protože nebudete z ničeho napjatí. A právě v tomto uvolnění se ve vás začne něco měnit,“ tvrdí duchovní učitel Osho narozený jako Rajneesh Chandra Mohan Jain.

Zkuste hledat humor ve všem kolem vás a užijte si ho. Brzy zjistíte, že vtipnost se dá nalézt všude a není třeba být vážní. A to je přece zábava.

Upřednostňujte pozitivní myšlenky před negativními

Jako samostatně myslící racionální bytosti máme možnost se rozhodovat. Je to možná naše největší síla, a když ji využijeme dobře, naplní náš život radostí.