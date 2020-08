Nápadité dárky k výročí, které nemusí stát ani korunu

Výročí je za rohem a vy nevíte, čím udělat partnerovi radost, a navíc máte kvůli současné situaci hluboko do kapsy? Zapomeňte na tričko, přáníčko či polštářek s otřepaným textem a raději vsaďte na osobní dárek, který mu spolehlivě vykouzlí úsměv na tváři.

Ačkoliv to může znít jako klišé, ručně vyráběným dárkům se nic nevyrovná. Symbolizují totiž úsilí, které jste do nich vložily. Pokud již máte nějaký koníček, jako je například kreslení, využijte toho a nakreslete svému partnerovi obraz nebo třeba veselý motiv na hrníček. Hezkým nápadem je i například vlastnoručně upletený náramek nebo třeba vzpomínkové album.

Oslavte své výročí menším nebo větším výletem podle svých preferencí. Investice do společně stráveného času se nic nevyrovná. Utužíte tím svůj vztah a zároveň si odpočinete a zažijete něco nového. Výlet můžete naplánovat do posledního detailu nebo být naprosto spontánní, záleží jen na vás. Vyrazte například na vodu, do hor nebo třeba na spa víkend. I krátký výlet se počítá.