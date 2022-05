Lži, kterými si lidé ospravedlňují setrvání ve špatném vztahu

„Souhlasím s tím, že opustit vztah, byť nezdravý, je těžké. Žádný důvod by ale neměl být natolik pádný, abyste setrvali v něčem, co vám ubližuje,“ upozorňuje koučka Mitzi Bockmannová, která se více než deset let specializuje na životní i milostné trable druhých.

Když někoho milujeme, chceme v něm vidět jen to nejlepší. A i když nám milovaný člověk ubližuje, stále věříme, že není ve skutečnosti tak zlý, že vše jde „opravit“. A místo odchodu proto častěji volíme snahu o nápravu. Spoléháme, že nám v tom naše láska pomůže. A zkoušíme to stále a stále, i když to nefunguje, a všichni kolem to vidí.