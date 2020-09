Komplimenty, které muže ve vztahu vždy potěší

Pokud jste ve vztahu opravdu šťastná, nenechávejte si to pro sebe, říkejte to i partnerovi.

„Láska bývá vrtkavá a touha časem opadá. Když ale svého partnera budete utvrzovat v tom, že si ceníte všeho, co pro vás dělá, nemusí to tak být,” říká Winterová.

Co se týče úzkostí či problémů obecně, muži je komunikují jinak než ženy. O to víc ocení, když je partnerka vyslechne ve chvíli, kdy se chtějí s něčím svěřit.

Připraví vám partner po ránu snídani, kávu, udělá alespoň občas samovolně něco, o co jste ho prosila (i když třeba až po čase)? To vše jsou okamžiky, kdy i obyčejné „děkuji” umí doslova zázraky.

I když to tak někdy nevypadá, muži jsou citliví a potřebují často ujišťovat, že to, co dělají, dělají dobře. Jinak hrozí, že se začnou uzavírat do sebe. Když partnerovi řeknete, že jste na něj za cokoli pyšná, bude to mít velmi pozitivní vliv na jeho náladu i celkové rozpoložení.