Klíčové kroky k rychlejšímu a pohodovějšímu rozvodu

Všechno kolem nás se mění, my sami se měníme. Pokud se vztah nevyvíjí tak, jak se vyvíjíme my, je čas zvolit jinou, možná lepší cestu – ovšem v tu chvíli se věci často komplikují.

Poměrně nejdražší chybou, kterou může člověk při rozvodu udělat, je najmout si drahého právníka hned na začátku, aniž by vůbec tušil, do čeho jde.

Rozvod je pro mnohé skok do neznáma. Chcete-li se s ním co nejlépe vyrovnat, je třeba zapracovat a vytvořit si pevnou emocionální základnu, což znamená žádné drama.

Jak vysvětluje koučka, fyziologie často pracuje proti nám, a v podobné situaci nejsme schopni reálně uvažovat, co je skutečné, a co si představujeme.

Zjistěte si raději, co je ve vašem případě reálné, co musíte udělat a co naopak není vhodné. To vše usnadní a zároveň urychlí celý proces.