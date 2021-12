Kdy vztah nelze považovat za vážný, s budoucností

Jak už bylo řečeno, plánování budoucnosti je živou vodou pro všechny vztahy. Pokud si ale všímáte, že váš partner o budoucnosti vůbec nemluví, pravděpodobně to znamená, že vztah nepovažuje za vážný.

„V tomto ohledu je důležité poznamenat, že mluvíme o plánování dlouhodobé budoucnosti. I v nezávazných vztazích totiž můžete plánovat, a to společnou večeři za týden nebo setkání za čtrnáct dnů,“ upozorňuje na rozdíl sexuální terapeutka Chanta Blueová pro Well and Good.