Kdy je ideální čas na sex? Řiďte se podle svého chronotypu

Okolo jedenácté hodiny večer si lehnete do postele, a to poslední, na co máte náladu i energii, je milování? Dobrou zprávou je, že problémem není nízká sexuální touha, nýbrž načasování. Zkrátka se snažíte o sexuální aktivitu ve chvíli, kdy vaše tělo nechce.