Kdy být radši single

Cítíte se tlačeni do hledání partnera. Ať už je to vaše rodina, nebo společenské očekávání, ani jedno nemá patent na váš šťastný život. Není důležité, jestli vás vyslýchají na rodinné oslavě nebo jste náhle vyloučeni z kruhu vašich šťastně zadaných přátel, kteří se k vám chovají jako k pátému kolu u vozu. Pokud chcete vztah, mělo by to být proto, že ho sami chcete. Řídit se podle životních představ jiných a toho, v jakém období života byste podle nich měli být, vám štětí nepřinese.