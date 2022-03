Jak zvládnout práci po těžkém rozchodu

„Pro rozchod platí stejná pravidla truchlení jako pro ztrátu. To znamená, že nemusíte zlehčovat smutek, kterým právě procházíte,“ říká Tanisha Rangerová, klinická psycholožka z Nevady.

Důležité je neizolovat se od lidí, kterým na vás záleží. „Pokud se stáhnete do izolace, vaše pocity budou jen a jen zesilovat. Přestaňte se utvrzovat v názoru, že ostatní vaše problémy nezajímají,“ říká Rangerová.

Malé okamžiky radosti mohou udělat v porozchodové fázi velký rozdíl. Najděte si chvilku a udělejte pro sebe něco hezkého. „Zastavte se ve vaší oblíbené kavárně a objednejte si čaj nebo kávu s sebou. To samé platí pro oběd. Vybírejte si místa, která máte rádi. Velkou moc má také oblečení. Oblékněte si svůj oblíbený svetr nebo šaty, ve kterých se cítíte dobře,“ doporučuje psychoterapeutka Shannon Garciaová pro Huffington post.

Pokud máte pocit, že práce je to poslední, na co chcete myslet, vezměte si pár dní volna, během kterých zpracujete své pocity a do práce půjdete s vyšší dávkou odhodlanosti a odolnosti. V zaměstnání se pak zaměřte nejprve na snazší úkoly, které vám dodají sebevědomí k těm těžším.