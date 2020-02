Jak žárlivost ničí vztahy a jak ji zkrotit

Někdy je přitom žárlivost zaměňována se závistí, a tedy touhou po něčem, co má někdo jiný.

„Jednou za čas se žárlivé monstrum, které začne vidět zeleně, může objevit v naprosto každém z nás. Obvykle za to může náš vnitřní pocit, který v nás vzbuzuje pochybnosti. Pokud svůj vnitřní dialog včas nezastavíme, pak se zřejmě žárlivé scéně nevyhneme,” vysvětluje na svém blogu odbornice na vztahy Dona Murphyová.

Zachránit vztah se vám podaří jen tehdy, když přestanete podléhat svým domněnkám a nejčernějším scénářům svého podvědomí a začnete situaci skutečně řešit, a to tak, že začnete o svých pocitech s druhým otevřeně mluvit.

2. Vyslovte nahlas své pochybnosti - jakmile vás přepadnou pochybnosti, snažte se je hned říci nahlas, např. „Páni, vypadá to, že ta nová kolegyně na tebe udělala skutečně dojem, líbí se ti, viď?”

Pokud je druhý nevinný a chápe vaše pochybnosti, pak vás zřejmě ujistí, že se jedná skutečně jen o pracovní záležitost. Když se ale vaše podezření potvrdí, pak zjistíte, že žárlivost je až sekundární problém, ze všeho nejdříve budete muset vyřešit, co budete se vztahem dělat dál.

3. Stanovte si své limity - partneři by si hned na začátku měli nastavit pravidla a také své limity z pohledu očekávání a vzájemného respektu. Druhý by měl vědět hned na začátku, jak zvládáte jeho přátelství a práci s opačným pohlavím. Vždy je dobré se i dopředu dohodnout na chování, jež jste schopni druhému akceptovat při kontaktu s druhým pohlavím a přes co již nemůže jet vlak.