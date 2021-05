Jak vztahy mění naše chování

Nejeden článek při výčtu vztahových chyb nezapomíná zmínit případnou závislost na partnerovi, vzdávání se vlastních koníčků a zálib. Stejně tak často bývá zmiňováno, že i při sebevětší snaze protějšek změnit se vám to nejspíš nepovede.

V kontrastu s tím pak ale stojí zjištění, a ne nijak nové, že po letech ve vztahu se partneři přeci jen mění, a to mnohdy podvědomě. Oproti počátku vztahu se může změnit způsob, jakým páry komunikují, jak vypadají i řada dalších věcí. Které jsou ty nejčastější?

Možná je to i proto, že po čase začínají partneři používat stejné svaly a navzájem se „zrcadlit“. Což vede k tomu, že okolí připadá, že mají stejné manýry, tvrdí zjištění studie prováděné na Katedře psychologie univerzity v Cincinnati.

Pokud jste s někým dlouho, nejen že se pohybujete podobně, nejspíše tak i mluvíte. Jak tvrdí Joshua Wolf Shenk pro Business Insider, autor knihy Powers of Two, je to tím, že lidé v dlouhodobém vztahu mění své základní rytmy a syntaktické struktury. Stejně tak se podle něj mění i textové zprávy, které po čase vypadají téměř identicky.