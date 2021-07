Jak si v manželství udržet zdravý sexuální život

Udržet si zdravý sexuální život není jednoduché. Postupem času se do ložnice vkrade rutina, bolest hlavy nebo únava po celodenním maratonu v práci. Přesto by páry neměly zapomínat na to, že intimita je nedílnou součástí spokojeného manželství. A pokud ve vztahu chybí, zadělávají si na vážné partnerské problémy.