Jak si s partnerem promluvit o založení rodiny

Většina žen tuší, že jednou přijde okamžik, kdy zatouží po miminku. I proto je pro ně důležité, aby partner sdílel podobný názor, a především je od miminka neodrazoval.

Konverzaci neoddalujte

Některé ženy slyší tikat své biologické hodiny okolo pětadvacátých narozenin, jiné se na miminko cítí až po třicítce. Problém nastává v momentě, kdy žijí s partnerem, který jejich tužbu nesdílí. Proto je důležité, aby si partneři svůj pohled na rodičovství ujasnili v počáteční fázi vztahu. Jedině tak předejdou nepříjemnostem, které souvisí s odmítáním těhotenství.

S tímto názorem souhlasí také vztahová terapeutka Rachel Wrightová. „Konverzace o dítěti by ve vztahu měla proběhnout poměrně brzy,“ tvrdí a dodává, že by nemělo jít o jednorázovou promluvu.

„Je opravdu důležité si uvědomit, že věci se neustále vyvíjejí, a to, co chcete v líbánkové fázi vztahu, nemusí být nutně to, co chcete za tři roky,“ říká vztahová terapeutka.

Vyhněte se textovým zprávám

V posledních letech si lidé zvykli na to, že vážné hovory vedou přes sociální sítě nebo textové zprávy. I když je tento druh komunikace snazší, nikdy se nevyrovná konverzaci z očí do očí. „Tento druh rozhovoru je velmi důležitý, a pro některé jedince také silně emotivní,“ říká Rachel Wrightová.

Podle jejího názoru si textovou zprávu může partner špatně interpretovat, což následně vede ke vzájemnému nepochopení.

Volte správná slova

Hovořit se svým partnerem o mateřství je velký krok, který vyžaduje vhodná slova i správnou formulaci. „Při rozhovoru je velký rozdíl mezi ‚chci někdy dítě‘ a ‚chci dítě v příštích dvou letech‘. Snažte se tedy své myšlenky správně a upřímně formulovat,“ vysvětluje Wrightová pro Insider.

Připravte se také na to, že se váš názor na mateřství nemusí slučovat s pohledem partnera. V tomto případě nepropadejte panice a nesnažte se partnera přesvědčit. Naopak si promluvte o důvodech, které ho k jeho názoru vedou. Jedině tak předejdete nepříjemným hádkám a neshodám.

Žádné domněnky

S předešlým bodem souvisí také fakt, že byste se měla vyhnout domněnkám. To, že je váš partner skvělým strejdou, ještě neznamená, že chce děti. Stejně tak se může stát, že vaše milovaná polovička na první pohled dětem nerozumí, a přitom ve skrytu duše touží po velké rodině. „Jde o to, abyste jeho pohled na rodičovství nepředpokládala,“ dodává Rachel Wrightová.

Nezkoumejte, jak se váš partner chová ke své malé sestřenici, raději se ho přímo zeptejte, co si o dětech doopravdy myslí.

Zaměřte se na podrobnosti

Jakmile s partnerem otevřete téma mateřství a dětí, nebojte se zabrousit i do úplných maličkostí. Zeptejte se ho, kolik dětí by chtěl, jaký způsob výchovy preferuje i na to, jaký věkový rozdíl by mezi případnými sourozenci uvítal. I když v tomto ohledu nemůže člověk nic naplánovat, je dobré vědět, že s partnerem máte, nebo nemáte podobný pohled na věc.