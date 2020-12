Jak se vypořádat s toxickými členy rodiny

Jakkoli si všichni přejeme, aby naše rodinné vztahy byly poklidné a se všemi jsme vycházeli co nejlépe, ne vždy se to splní. Hádky a různé konflikty bývají v mnoha rodinách více než časté.

To ale neznamená, že musí jít automaticky o toxický vztah. Pokud se tak děje čas od času, není na občasných roztržkách nic špatného, stejně jako v milostných vztazích. Důležité je ovšem umět se i po konfliktu s dotyčnými opět usmířit.

Toxický člověk se rovněž vyznačuje tím, že se kvůli němu cítíte vinni i za věci, které jste třeba vůbec neudělali. Máte-li s podobnými členy v rodině podobnou zkušenost, je třeba to řešit. Jinak vás jejich chování brzy zničí.

Vyhraďte si prostor pro sebe a dotyčného, se kterým chcete mluvit, a v klidu mu vysvětlete, jaká je situace a co se vám na ní nelíbí. Je totiž docela možné, že dotyčný ani neví, že vám svým chováním ubližuje, uvádí server Yourtango. Pak se to dá poměrně jednoduše vyřešit. Ne vždy to ale bývá tak lehké.