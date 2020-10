Jak se v životě zdravě prosadit

Prosazujte se řečí, včetně řeči těla. Buďte si vědomi toho, co říkáte, ale i toho, jak to říkáte. Sebevědomé držení těla, které bude v souladu s vaší sebevědomou mluvou, mnohonásobně zvýší šanci na úspěšnou domluvu. Tyto znaky ukazují sebevědomí a naznačují to, že vaše požadavky jsou férové a rozumné. Nepoužívejte ani zastrašující tón hlasu, ani zastrašující řeč těla.

Použijte techniku rozbité gramofonové desky. To platí především, pokud jste doposud byli na pasivnější straně spektra. Kolegové či nadřízení mohou přijít s verbálně agresivním chováním, šikanováním, aby vás vtlačili do pozice, ve které vás chtějí mít. V té chvíli použijte tuto techniku opakování svého postoje, a to bez ohledu na to, jak druhá osoba reaguje. Například můžete opakovat pořád dokola: „Rozumím tomu, že toho máš hodně, ale uzávěrku máme už za týden a oba do té doby musíme splnit své úkoly.”