Jak se v klidu rozejít s partnerem

„Mnoho párů přistupuje k rozvodovému procesu s odporem a frustrací z nenaplněných potřeb ze svého manželství. To je to, co často podněcuje partnery k vytváření konfliktů v rozvodovém procesu,“ podotýká Braloveová a dodává, že i přesto existují páry, které dokážou rozvod zvládnout v přátelském tónu.

To následně logicky ovlivňuje také vaše chování k partnerovi. V ideálním případě tedy nevnímejte ex přítele jako padoucha, který vám chce záměrně škodit. Naopak k němu přistupujte jako k rovnocennému hráči, se kterým stojíte před stejnou výzvou – zvládnout rozchod s úctou.

Zároveň dodává, že byste za každých okolností měly říkat pravdu. „Při rozchodu není prostor na hraní her. Je to příliš bolestivý proces, a tak si oba zasloužíte, aby s vámi bylo zacházeno s úctou a laskavostí,“ dodává psychoterapeutka pro Well and Good.