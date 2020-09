Jak se po dni plném stresu naladit s partnerem na stejnou vlnu

Dny, kdy se nic nedaří, nálada je pod psa a jen tak nic ji nespraví, zažil určitě každý. Poslední, na co v té chvíli máte myšlenky, je poklidný večer strávený s partnerem. Přesně to je ale to nejlepší, co vám v dané chvíli zvedne náladu. Jak se naladit na společnou vlnu?