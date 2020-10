Jak řešit nejčastější vztahové problémy

Plánujte, plánujte a plánujte. Pokud to jinak nejde, domluvte si „rande”, a nemusí to být nutně večer, když už jste všichni unavení. Zkuste to třeba během sobotního odpoledne, když dítě spí, nebo vsaďte na rychlovku před odchodem do práce. Případně zkuste přátele požádat o hlídání dítěte každý druhý pátek v měsíci, nebo kterýkoli jiný den. „Když si sex naplánujte, zvýší to vaše očekávání,” říká Fayová. A zapomeňte na klasiku. Co takhle sex v kuchyni, koupelně nebo jakémkoli jiném netradičním místě?