Jak kontrolovat emoce při vztahových konfliktech

Pokud máte pocit, že vás při hádce s partnerem začínají ovládat emoce a neuvažuje racionálně, seberte sílu a raději ustupte. Řekněte dotyčnému, že potřebuje pár minut na zklidnění a zhluboka dýchejte. Můžete jít třeba i na procházku se psem nebo si dát studenou sprchu, jednoduše cokoli, co vás „uvede do klidu“.

Ovšem tím pravým klíčem je na čas ustoupit, nikoli od problému zcela utéct. Oba budete mít čas rozmyslet se a vrátit se ke konverzaci v klidu a produktivně vyřešit to, co jste začali.

Hlavou se nám během dne honí spousta věcí. Pokud je to něco zneklidňujícího, můžeme se nad tím buď pozastavit, anebo to v sobě necháme „bublat“.

Jakmile se v takovém stavu dostaneme do konfliktu s partnerem, máme na výběr dvě možnosti – buď v klidu probereme vše, co se děje a co nás trápí, nebo se „pustíme do boje“. Většina lidí si vybere boj, tvrdí Bockmannová.