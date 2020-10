Jak docílit společného vyvrcholení

To potvrzuje i nedávný průzkum společnosti Lovehoney, do kterého se zapojilo 4400 osob. Výsledky průzkumu ukázaly, že šest z deseti párů se snaží o společné vyvrcholení. Pokud patříte k párům, které touží po podobném zážitku, pak je nejvyšší čas našprtat teorii a přejít k praxi.

Všichni víme, že komunikace je nedílnou součástí vztahu. Bohužel, mnoho párů zapomíná mluvit při sexu o sexu. „Pokud se snažíte dosáhnout společného orgasmu, musíte navzájem komunikovat. Nebojte se mluvit o tom, jak jste blízko nebo daleko od orgasmu. Oběma vám to pomůže v lepším načasování,“ tvrdí sexuální terapeutka Kristie Overstreetová pro Bustle.

Představa, že dosáhnete orgasmu ve stejnou vteřinu, je sice krásná, ale mnohdy nereálná. Tento názor zastává i sexuální terapeutka Kristie Overstreetová. „Je naprosto v pořádku, když jeden z vás dosáhne orgasmu jako první. Pokud druhý z páru zažije orgasmus do minuty, stále to považujeme za společné vyvrcholení.“

Myslete na to, že orgasmus nemá hodinky, a tak není nic špatného na tom, když se o chvilku zpozdí. Nemá smysl mít přehnaně velká očekávání a zbytečně se stresovat kvůli několika vteřinám.

Základem kvalitního sexu je vědět, co vzrušuje vás i vašeho partnera. „Pokud přesně víte, jak partnera nažhavit, a on ví to samé o vás, pak mnohem snadněji dosáhnete společného orgasmu,“ říká Overstreetová.