Fantazijní pouto ve vztahu a jeho význam

Pokud jsme ve vztahu, je důležité si uvědomit, že každý jsme jedinečná bytost. Když se dáme dohromady s někým novým, mělo by nám to rozšířit obzory a ne naopak.

To v podstatě znamená, že bychom měli znát sami sebe a nenalhávat si, proč co děláme, nebo co po našem protějšku opravdu chceme. Žít s falešnou představou o tom, kdo jsme a proč co děláme, také patří do fantazijního pouta.