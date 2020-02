Do očí bijící signály, že žijete v nešťastném vztahu a bylo by lepší z něj odejít

Podle odborníků je to dáno tím, že aktivní poslech druhého vyžaduje značné úsilí. Bohužel mnoho lidí po letech vzájemného soužití přestane chtít toto úsilí vyvíjet a místo poslouchání druhého začnou předpokládat. Je to snazší a rychlejší způsob komunikace, nicméně málokdy plně funkční.

Harmonický vztah je ale založený na přesném opaku. Partneři by spolu měli sdílet nejlepší i nejhorší události z dne. Neměli by se bát s druhým hovořit i o těch nejintimnějších záležitostech. Jakmile tato emoční intimita nefunguje, je to, jako by se mezi partnery postavila vysoká zeď. A čím víc bude mezi partnery překážek, tím menší je pravděpodobnost, že se to někdy změní a napraví.