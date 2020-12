Co se odehrává v mozku, když flirtujeme

Podle antropologa Davida Givense je flirtování historicky dohledatelné do počátků lidstva. Lidé spolu jednoduše flirtují odjakživa. A od té doby platí, že to může jít buď dobře, nebo se zvrtnout v něco velmi nepříjemného.

Aby odborníci osvětlili, proč vůbec flirtujeme, zaměřili se na to, co se při flirtování děje s lidským tělem a mozkem.

Givens tvrdí, že zvířata v sobě mají zabudovanou biologickou nedůvěru vůči ostatním tvorům. Podobné je to u lidí. Když někoho potkáme, amygdala (emoční jádro mozku) spouští podobné instinkty ve stylu bojuj, nebo uteč. Flirtování ale tento instinkt potlačuje.

„Co se týče kontaktů mužů a žen, jejich sbližování a výměny genetického materiálu, vyvinuly se časem určité náznaky, které značí bezpečí a vzájemný zájem. To jsou příznaky a signály, které tvoří lidský flirt,” vysvětluje antropolog pro server Yourtango.

Amygdala, která vyvolává strach, je součástí tzv. limbického systému. Poté, co pomine strach z jiné lidské bytosti, převezme právě limbický systém „vládu” a spouští naše touhy, které mohou zahrnovat jídlo, lásku nebo sex.

„Základem flirtování je ovšem určitá nejednoznačnost. Geniální flirtování spočívá v tom, že si utváříte jakýsi štít,” dodává k tomu David Henningsen, profesor z Katedry komunikace na University of Northern Illinois.

Co to znamená? Jednoduše to, že flirtování je nezávazné a umožňuje kdykoli odejít, aniž byste druhému nějak ublížili.