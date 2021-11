Čím si získat protějšek již na první schůzce

Každá snaha se cení, u prvního rande obzvlášť. Ale stejně tak platí, že nic se nemá přehánět. Abyste udělala na muže dojem, nemusíte utrácet horentní sumy nebo se dlouho dopředu připravovat. Stačí se zaměřit i na běžnější věci, které na muže zapůsobí mnohem více, než si myslíte.

Dochvilnost

I když jsou někteří muži známí tím, že mnohde chodí pozdě, ze strany žen takové chování příliš neakceptují. Stejně tak není od věci udělat dojem tím, že muže ohromíte tematicky laděnou schůzkou, pokud víte, co se mu líbí.

Vhodné oblečení

Pokud vás muž pozval na večeři, a je jedno jak noblesní, dejte si čas a vyberte k této příležitosti vhodné oblečení. Zkuste zapomenout na kalhoty a vyzdvihněte svou ženskou stránku. Stejně tak, pokud vás pozve na výlet, je příprava rovněž vhodná. A muž to jistě ocení.

Znáte svou míru a emoce

Zažil to nejspíš každý z nás. K jednomu koktejlu či pivu se přidá druhý, třetí a veselá nálada je na světě. Umět se trochu uvolnit na schůzce je dobrá věc, ale dejte si pozor na to, abyste to příliš nepřetáhla. V takovém případě by hrozilo, že začnete mumlat nebo blábolit hlouposti, a to na první schůzce příliš dojem neudělá.

Podobné je to s pláčem. Jste-li citlivá osobnost a nemáte k pláči daleko, zkuste se vyhnout spouštěčům, které ve vás vyvolávají pláč (včetně alkoholu).

Nemluvte o bývalých partnerech

Zdálo by se logické, že při prvním rande s potenciálním novým partnerem nebudete zabředávat hovor na téma vztahů minulých, jejich nedostatků i prvotních kvalit. Bohužel, jak odborníci dodávají, je právě takové chování vlastní mnoha lidem. Což jejich šance na nový vztah dvakrát nezvyšuje.

Nabídněte, že si zaplatíte drink (večeři)

Je pravděpodobné, že muž se při vaší nabídce zaplatit si své pití či jídlo (nejen) na prvním rande ohradí, že je to přeci jeho záležitost, i tak není od věci to nabídnout. Ujistíte ho, že jeho peníze nejsou to hlavní, kvůli čemu s ním jste.

Ochota k novým věcem

Je možné, že vás muž na první rande místo večeře pozve třeba na nějakou sportovně laděnou schůzku. Pokud vám zrovna zvolený obor nic neříká, nevadí. Cení se i ochota se hned neotáčet na podpatku a danou věc alespoň zkusit.

Projevte zájem

Je jasné, že se chcete na prvních schůzkách dozvědět o potenciálním partnerovi co nejvíc. Je ale rozdíl mezi výslechem a dotazováním. Jaká je jeho oblíbená barva? Jaké má koníčky? Co mu dělá největší radost nebo co rád dělá ve volném čase? To jsou otázky, na které je dobré a bezpečné se ptát, radí na svém blogu vztahová koučka Dina Coladová. Můžete se zeptat i na konkrétnější věci třeba ohledně oblíbených filmů nebo hudby.

Naopak je podle ní vhodné se vyhnout dotazům typu, kolik peněz vydělává, proč je svobodný, jak skončil jeho poslední vztah a podobně.

Nebojte se koketovat