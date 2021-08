Čeho se ženy během milování bojí nejvíce

Pokud se tento problém týká i vás, snažte se oprostit od negativních myšlenek a soustřeďte se více na samotný prožitek než to, co vidíte. Převezměte iniciativu a buďte aktivní.

Zatímco muže spíše trápí to, jestli v posteli obstojí, ženy to mají často naopak. Mnohdy je trápí to, jestli je muži nebudou považovat za příliš dobré, a tím pádem jako příliš zkušené či nedočkavé.

Navíc orgasmus ovlivňují i jiné faktory jako množství vypitého alkoholu, to, jak se cítíte, nebo to, co se právě děje ve vašem životě. Není proto divu, že někdy se orgasmus zkrátka nedostaví. To ale neznamená, že si sex nemusíte užít.