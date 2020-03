Běžné fráze, které pomalu ničí vztah

A to jakákoli, nejen ta pracovní a společenská, ale především ta soukromá, vztahová. I v ní se dá dělat mnoho chyb, které postupem času mohou vést až k rozchodu. Jak tedy správně komunikovat? Zkuste se zaměřit na několik základních frází, které zbytečně ubližují, a vyměňte je za jiné.

O to víc se to bude hodit nyní, když svět děsí koronavirus, školy jsou zavřené, mnohde je omezena volnost pohybu a členové rodiny a partneři tak spolu tráví více času než dříve.

Všichni víme, že slova kromě potěchy dokážou často i velmi ublížit. Jedním z takových, o kterých to mnozí netuší, je i jednoduché „Proč”. Mnohdy jím totiž začíná nějaká námitka, výčitka a podobně. I když nebudete chtít dotyčnému záměrně ublížit, i tak to uděláte.

Místo: „Proč jsi to neudělal?” zkuste příště říct: „Byl/a bych rád/a, kdybys to příště udělal/a jinak.”

Jednoduché označení, které na jedné straně sbližuje, na druhé ale také ubližuje, záleží, v jakém kontextu se použije. „Neudělal jsi (ty) to správně, měl bys (ty)...” to jsou jen některé z mála příkladů, které ukazují na druhého a dávají mu jasně najevo, že by něco měl, nebo naopak neměl dělat. Takový přístup málokdo dlouhodobě vydrží.