7 věcí, které jsou ve vztahu důležitější než láska

„Naopak, pokud jste ve vztahu jenom kvůli pocitu lásky, rozhodně to není dobře,“ říká psycholog Josh Klapow a dodává, že důležitou součástí kvalitního vztahu je kromě lásky také důvěra, respekt a komunikace.

Co nedělat na začátku nového vztahu

„V případě toxického partnerského vztahu se vyplatí, když co nejrychleji partnera opustíte,“ radí terapeutka Rachel Dubrowová.

Ano, všichni toužíme po šťastném a naplněném životě. Přesto čas od času nastanou situace, které nám úsměv na rtech nevykouzlí. Následně je důležité, aby oba partneři bojovali za nápravu a snažili se štěstí do vztahu navrátit. „I ve zdravém vztahu můžou nastat chvíle, kdy se cítíte nešťastná. Obzvláště to platí ve chvíli, kdy řešíte partnerskou krizi. Pokud ale celkově sečtete šťastné časy a nešťastné časy, pak by šťastné období mělo mít vždycky navrch,“ tvrdí Klapow.