Ztráta zaměstnání jako příležitost ke změně a novým začátkům

Faktem je, že Češi obecně neradi mění zaměstnání a už vůbec za ním nechtějí dojíždět déle než dvacet minut. Průzkumy na toto téma proběhly hned několikrát a vždy s velmi podobným výsledkem.

Zatímco v Česku není neobvyklé, když někdo na jedné pozici pracuje deset a více let, v zahraničí je obdobná doba spíše signálem, že daná osoba na sobě nechce pracovat, zkoušet nové věci, přinášet inovace na nové pracoviště.

V dnešní době ale může být kdokoliv tím, kdo je postaven ze dne na den před výpověď. Takže je dobré vědět, co dělat poté, když daná situace nastane.

Nikdo nikdy neříkal, že život nepřináší změny

Jak vysvětluje koučka Dagmar Morozová, i v těchto případech platí, že jaké si to uděláte, takové to máte. Obdržená výpověď tak může vést k tomu, že se budete litovat a propadnete depresi, nebo chopíte příležitost za pačesy a ze situace, která na první pohled nevypadá příliš optimisticky, vykřešete nejvíc, co je v daných možnostech reálné.

„Výpověď berte třeba tak, že máte možnost změnit svůj život a vykročit správným směrem. Navíc se říká, že zkušenost je nepřenositelná, takže nedejte na katastrofické scénáře, kterými vás zásobuje příbuzenstvo. Je jen na vás, zda pro vás nemilá situace bude prohrou, nebo výhrou. Nepokazte si to,” radí koučka.

Faktem je, že během uplynulých let jste pracovali, sbírali zkušenosti, profesně rostli. A to vše nyní můžete chytře zúročit.

„Nikdy si nemyslete, že výpověď je důkazem vaší neschopnosti. Důvody jsou jiné a není důvod po nich pátrat. Pokud máte jasno, že jste pro práci odváděla to nejvíc, co jste mohla, nepřemýšlejte o tom, co dalšího jste mohla změnit. Výpověď není ohodnocením vaší viny. Ale strategickým rozhodnutím vedení, které musí pro celou společnost zajistit dlouhodobou stabilitu,” upozorňuje personální poradkyně Jana Mazačová.

Navíc v době koronavirové jistě nebudete z vašeho závodu jediným člověkem, který je odejit.

Jak začít vnímat nové příležitosti

Asi už víte, co chcete a nechcete, či čeho se vyvarovat. Víte, co vás baví a co určitě ne. Máte představu, zda chcete být v malém, nebo velkém pracovním kolektivu. Zda vám vyhovuje skladba kolektivu starších, nebo mladších lidí, nebo jestli jste solitér.

Možná si uvědomíte, že to, co jste dosud dělali, vás neuspokojovalo. Možná záhy zjistíte, že vás propuštění osvobodilo. Jenže nic naplat, složenky se musejí platit dál, takže je nutná mobilizace.

Pokud nechcete skončit v houpající se záchranné sociální síti, máte hned několik variant strategického postupu.

„Nejlépe jsou na tom ti, kdo mají našetřeno nebo získají odstupné. Přesně ti se totiž mohou na trhu práce nějakou dobu rozhlížet a vybírat si z nabízených možností. I když nemá cenu zastírat, že jich je méně než před půl rokem a benefity s nimi spojené nejsou již tak obrovské. V případě, že máte z čeho žít a máte za sebou stresující roky, zvažte, zda se nějakou dobu nechcete věnovat rodině. Koníčkům a odpočinout si. Time out se vám bude hodit. Pro nasbírání sil do dalšího boje,“ doporučuje Morozová.

I když ale peníze našetřeny nemáte, zkuste na tento životní zvrat pohlédnout jako na něco, co se jednoduše mělo stát z nějakého vámi doposud neznámého důvodu.

„I když právě přijatá výpověď nemusí vypadat jako pozitivní, jistě časem zjistíte, že byla tím, co vám zlepšilo život. Jen nechtějte výsledek tak obrovské změny vidět do druhého dne,” dodává koučka.

Až čas ukáže...

Podle psychologů patří výpověď ze zaměstnání mezi stejně stresující faktory, jakými jsou úmrtí v rodině, případně rozvod. Potřebují čas na to, aby se s nimi psychika i organismus vyrovnaly a teprve pak je možné posunout se v životě dál.

Pohled na změnu tohoto typu přitom může být optimistický. Třeba díky ní vyzkoušíte činnost, po které dlouhodobě pokukujete, ale netroufáte si odejít ze zajištěné pozice.

Možná zjistíte, že vaši nejbližší vás potřebují momentálně víc než vy excelovské tabulky. V neposlední řadě odchodem ze zaměstnání, které vás neuspokojuje, můžete vyřešit zdravotní obtíže, nebo jen žít s vědomím, že ranní tramvaj, která vás tolikrát málem přejela, když jste přebíhali k tramvaji jedoucí v protisměru mimo přechod, už nedostane šanci vás zabít. I to je pozitivní zjištění, že?

Personalistka Jana Mazačová vysvětluje, že stres také není dobrým služebníkem. „Je sice nezbytné práci si hledat, na druhou stranu buďte v klidu a odpočívejte. Vystresovaní uchazeči mnoho šancí na úspěch nemají. Ti, co jsou v klidu a dokážou správně prezentovat svoje schopnosti, ze všech pohovorů vycházejí líp. V okamžiku, kdy vám dojde, že s tím, že jste ve výpovědní lhůtě, nebo definitivně bez práce, nic neuděláte, máte z poloviny vyhráno. Spadne z vás totiž obrovská dávka stresu a konečně nastává čas na sobě pracovat.“

Nová inspirace, nové možnosti

Proto zůstaňte nad věcí. „Uvařte si kávu, vyhraňte si dostatek času, sedněte si do ticha, na papír si napište plusy a minusy vaší minulé práce. Napište, co vás bavilo, co nikoliv. Definujte přesně, co umíte. Na další papír napište své možnosti. Koho znáte, kam zavolat, s kým se sejít, jestli vám chybí informace a kde je najdete. Kurzy všeho druhu, které vás zajímají nebo doplní vaši odbornost,“ radí koučka Dagmar Morozová.

V neposlední řadě doporučuje, abyste popsané papíry vzala a vyjela s nimi mimo svá stereotypní území. Mimo místa, kde žijete a fungujete roky, vás totiž mohou napadat zcela jiná řešení. Inspirativní momenty a další body, které jsou nezbytné pro pohodové rozhodování o budoucnosti.

Čas, který nyní máte, věnujte sobě. Rozhodování o svém osudu. Jen tak se doberete pozitivního výsledku. Časový odstup, který vás dělí od prvotního šoku, vám nahrává do karet. Už nejste ve stresu jako v prvních dnech, emoce se obrousí a máte díky tomu příležitost otevřít se novým možnostem a výzvám.