Žena se odmítala dívat, jak ostatní utrácejí za stylové boty. Našla pro ně i sebe řešení

Vlastnila tudíž plné skříně velmi drahého oblečení, ale i bot, které se snažila mít vždy dokonale sladěné se šaty. Když si ale jednoho dne spočítala, jakou investici do všech věcí již udělala a uvědomila si, jak moc zbytečné je vlastnit tolik věcí a zbytečně tak zatěžovat planetu, rozhodla se vymyslet něco, co by splňovalo všechny atributy udržitelné módy.