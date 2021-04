Zemřel Alber Elbaz, oblíbený návrhář celebrit

Alber se narodil do židovské rodiny umělců, jeho matka byla malířkou, otec zase zkušeným kadeřníkem. V jeho deseti letech emigrovala celá rodina do izraelského Tel Avivu, kde Alber prožil skoro celé své dětství, vystudoval zde rovněž univerzitu textilního inženýrství a designu Shenkar.

V roce 1985 se přestěhoval do New York City, aby se dostal do povědomí milovníků módy. Nejprve pracoval jako krejčí v převlékací místnosti u Geoffreyho Beena. Po sedmi letech začal Elbaz pracovat pro francouzský módní dům Guy Laroche.