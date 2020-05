Vyzkoušejte Dalgona kávu, cappuccino naruby

Jak si tento specifický typ kávy, který připomíná cappuccino, připravit doma? Stačit vám budou čtyři základní ingredience, a to horká voda, cukr, instantní káva a váš oblíbený typ kravského či rostlinného mléka, do kterého můžete přidat kostku ledu.

Tuto směs pak ve velké nádobě míchejte do podoby nadýchané pěny či hustého krému. Práci vám usnadní elektrický ruční šlehač. Výsledkem je tedy v podstatě obrácené cappuccino, místo vyšlehaného mléka přidaného do horké kávy se dává kávová pěna do mléka.