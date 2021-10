Večerní róby pod taktovkou Zuzany Kubíčkové

Kromě intenzivního pocitu, že po období, kdy společenský život jako by nebyl, si právě večerní šaty zasloužíme, vedlo k tomuto rozhodnutí několik dalších důvodů. Tím nejpřímějším je poptávka. Ženy do ateliéru Zuzany Kubíčkové ponejvíce přicházejí právě pro šaty na speciální příležitosti.

„Ztělesněním ideálních večerních šatů je pro mě styl 30. let minulého století. Jsem přesvědčená, že je to ta nejlichotivější silueta a archetyp noblesních šatů. Styl třicátých let přinesl novou práci s materiálem a anatomií těla. Například díky šikmému pokládání látky se šaty jiným způsobem nesou kolem těla. A to se nám na stylu tohoto období líbí,“ říká Zuzana Kubíčková.