V každém věku by si ženy měly plnit sny, nabádá 52letá modelka spodního prádla

I z tohoto důvodu se rozhodla měnit pohled společnosti na věk ženy a standardy krásy. Sama pak sepsala petici, která vybízí značky spodního prádla, aby do svých kampaní najímaly nejen mladé ženy nebo XXL modelky, ale také starší ženy.

Mladším ženám pak vzkazuje, aby ani při péči o děti a své partnery nezapomínaly na sebe samé, na své sny a potřeby, protože jsou stejně důležité a člověk by jim měl věnovat stejné úsilí. Věk by neměl v tomto případě sehrávat žádnou roli. Každá žena bez ohledu na věk by se měla cítit dobře a svobodně.