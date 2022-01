Ursula Straussová: Jsem Marie Terezie. Ta třetí

Vidíte, asi mi taky neřeknete, kdy jste o něm slyšela úplně poprvé... Pro nás Rakušany byla Marie Terezie první ženou na trůnu, silnou císařovnou, která vládla velké šíři. Necítili jsme to, co asi Češi - že je také ovládá. Ona byla z rodu Habsburků, Rakušanka, jednou z nás.

Obdivovali jsme ji a stále obdivujeme, i když ten pohled se s příchodem demokracie trochu změnil. Ne každý je z historického vývoje nadšený. Jako by v nás, Rakušanech, stále přežívalo zklamání z toho, jak velkou říší jsme kdysi byli a co malého z ní zbylo. Na tom, že Marie Terezie byla výjimečná nejen ve své době, se ale asi všichni shodneme.

Velmi dlouho. Náš maskér byl přímo nadšený, že to v ní vydržím i čtrnáct hodin v kuse. Běžně prý chtějí lidé podobné věci po dvou hodinách sundat s tím, že „už nemohou“. Není to vážně snadné. Pod těmi nánosy, vrstvami, se potíte, jsou navíc těžké, svědí...

Sama jsem na ni leckdy vyrazit nemohla, musel mi někdo asistovat. Takže jsem se snažila vydržet, co nejdéle to šlo. Naštěstí mé tělo pochopilo, že se situace změnila, a bylo ochotné čekat se svými potřebami až do přestávky na oběd, kdy jsem se na chvíli mohla z kostýmů svléknout. (směje se)

Upřímně řečeno, nic jsem o něm nevěděla. Ale musím říci, že jsem se do něj zamilovala, tedy co se týče naší profese. Je skvělým partnerem. Úžasný herec a jsem velmi šťastná, že jsem ho mohla potkat, poznat...

Asi to může znít složitě, komplikovaně, ale funguje to, jak je vidno z úspěchu seriálu. Pro lepší komunikaci byl, jak jsem již zmínila, všem k dispozici anglický scénář. Já měla ještě jeho německou verzi, Češi zase českou.

Ale to jsem znala! Tohle nás, Čechy a Rakušany, spojuje. Rakouská kuchyně se té vaší hodně podobá. České jídlo proto miluju. Taky vaše pivo má výtečnou pověst, ovšem to jsem u vás moc nepila.

Jsem a jsem z města nadšená. Je opravdu krásné. Krásný je i festival. Poprvé jsem tu taky viděla celého Prince. Doufám, že dostanete brzy možnost vyrazit na něj do kina. Jen mě zarazilo, že v době, kdy se téměř všude povinně nosí roušky a platí nejrůznější zákazy, omezení, tady to moc lidé neřeší. V Rakousku jsme rozhodně důslednější...

S Františkem Štěpánem Lotrinským se skutečně milovali, záleželo jim na tom, co druhý cítí. Snažili se, aby o svou lásku nepřišli, i když se jim to ne vždy dařilo. On se musel smířit s tím, že bude vždy jaksi v pozadí. Ona se mu to zase snažila nedávat moc najevo. V tomhle vzájemném pochopení jako by předstihli dobu.