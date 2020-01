Tři pařížské přehlídky, které vám vezmou dech

Pařížský Týden módy s podtitulem Haute Couture, probíhající od 20. do 23. ledna ve francouzské metropoli, je v plném proudu. Pokud patříte mezi módní nadšence, nenechte si ujít to nejlepší a nejluxusnější, co svět módy nabízí a podívejte se, o jakých přehlídkách se nejvíce mluví.