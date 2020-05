Skandál milovníka erotiky a průkopníka sexuální revoluce u nás

Někteří jej obdivovali, mnozí nenáviděli a s radostí vítali přehmaty, kterých se dopouštěl. A on jim tuhle příležitost štědře poskytoval. Potvrzuje to skandál v Uherském Hradišti, kde působil jako ředitel Měšťanské školy chlapecké a předseda Učitelské župy.

Ex libris s erotickou tematikou

Navíc objevila mezi předměty doličnými i fotografie nahé Bedřišky Obrátilové, ředitelovy ženy. Nešťastná manželka teď musela snášet šeptání a významné pohledy, které ji provázely, jen co vyšla ze dveří.

Celý skandál se rozrůstal do gigantických rozměrů a nabýval nechutné podoby.

Během dlouhého disciplinárního řízení označila školská rada jako hlavní Obrátilovo provinění fakt, že „přechovával choulostivé věci ze své sbírky ve školní budově“. To bylo opravdu přinejmenším naivní a lehkomyslné. Také mu vyčítala pochybení, když „dal hochu Kukulovi donésti z dráhy ke školnici balík, jenž obsahoval gumové mužské přirození“. Věci ze své erotické sbírky schovával také na půdě a v kreslířském kabinetu.

Pedagog se domníval, že mu pomůže prokázat nevinu už sama skutečnost, že i tak vzdělaní a známí jedinci mají stejné zájmy jako on sám. Některé z nich ale popudil – Destinnová se pohoršovala, že se zmínil o věcech „tak diskrétních“. Za moralisty pronásledovaného učitele se ale postavily četné učitelské spolky – v Břeclavi, Valašských Klobúkách, ve Strážnici, dokonce i někteří kolegové z vlastní školy.

V roce 1923 jej sice rehabilitovali a stal se znovu ředitelem školy, ale z prožité hanby se nikdy nevzpamatoval. O tři roky později jej penzionovali. Odešel do Prahy, kde očekával, že najde velkorysejší a tolerantnější svět.

Své učitelské povolání vykonával na nejrůznějších moravských venkovských štacích, začal v Loukově u Holešova a následovala Bystřice pod Hostýnem. Jeho pobyty většinou končily nějakou aférou a pohoršením. Jako vlastenec odmítal učit němčinu a oblékal se do čamary v duchu hesla Jak se mám šatit, mi nikdo nebude poroučet.

Za vzpurné chování jej v roce 1890 suspendovali a přeložili do Vizovic. Tam se stal zakládajícím členem Sokola a jeho náčelníkem, stál u zrodu veřejné knihovny. Neklidná, těkavá povaha mu nedovolila zahálet – pořádal divadelní představení, organizoval přednášky, připletl se dokonce do politické demonstrace.

Německý důstojník je zatkl, ale přítomné moravské obecenstvo a několik sokolů protestovalo. Tito lidé se vydali k oficírovu bytu na faře a provolávali hanbu. Navíc někdo z nich vytloukl farní okna. Podle výpovědi strážníků vedl rebely právě náš pedagog. Následovalo suspendování na jeden rok, snížení platové třídy a vyhnanství do Olšan u Strmilova.

Předtím ale navštívil Prahu, kde se seznámil s pokrokářem Aloisem Rašínem a vyslechl si přednášku T. G. Masaryka. Slavný profesor vzbudil jeho upřímný obdiv – vydržel mu na celý život. Dokonce se stylizoval i do jeho podoby. Po návratu jej život v Olšanech, kam odjel v roce 1894, vyloženě ubíjel.

„Můj šéf byl kořalečník, jenž pil kořalku i při vyučování, absencí dětí se vůbec nedbalo a nebyly zapisovány, šéf uděloval prázdniny ve škole, kdy mu napadlo, v půl června již se neučilo, protože celá ves docházela i s dětmi na žně do Rakous,“ vzpomínal nebohý kantor na poměry v Olšanech.

Situaci se rozhodl řešit po svém a nešťastně – začal udávat nadřízeným rodiče kvůli špatné docházce jejich dětí do školních škamen.

Po Zubří následoval ještě pobyt v Kyjově, poté jej v roce 1901 opět přesunuli – tentokrát do Uherského Hradiště, kde strávil nejpěknějších dvacet let života.

Až do nešťastné erotické aféry. To už byl rok ženatý – po šestileté známosti si vzal o jedenáct let mladší Bedřišku Kuželovou, dceru rolníka ze Staré Vsi u Přerova. V srpnu 1901 se jim narodil syn Mečislav.