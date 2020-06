Rodiče jako koučové dětských přátelství

Moje hra. Dítě od tří do šesti let vidí své kamarády jako momentální parťáky na hraní. Někoho, kdo je prostě poblíž a s kým se zabaví. Je to věk, ve kterém si neuvědomujeme, že by ostatní mohli mít jinou perspektivu než my. Předškoláci mají přátelství rádi, ale stabilita a spolehlivost k jejich vlastnostem nepatří. Věta Dneska se s tebou kamarádit nebudu! to dobře vystihuje. I přes tyto kotrmelce si ale tato kamarádství často udrží. Podle studie měla třetina předškoláků stejné kamarády, které tak označovali před půl rokem.